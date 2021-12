Petiscos no Natal? Aprenda a fazer três tipos de salgados para festas de fim de ano

Peru, lombo, farofa, arroz especial e muitas outras delícias fazem parte do cardápio da ceia natalina. Mas, uma delas não deixa de faltar: os petiscos. Como em uma festa de aniversário, famílias brasileiras se reúnem antes do tradicional jantar de Natal para conversar, acompanhados de salgados fritos deliciosos que abrem à noite. Por isso, hoje o iBahia traz três receitas de salgados que podem ser consumidos tanto no Natal, quanto em qualquer outra época do ano: coxinha, bolinho de queijo e croquete de bacalhau. As receitas são do site Panelinha.

A coxinha, um dos mais famosos salgados do Brasil, traz a textura e o sabor na mistura de massa com um delicioso recheio de frango. Com a mesma massa, o bolinho de queijo crocante por fora e derretido por dentro é irresistível em qualquer lugar. E por último o croquete de bacalhau, que combina perfeitamente com uma caipirinha.

Confira as receitas e bom apetite! 1. Coxinha

1 peito de frango com pele e osso

2 litros de água

tiras da casca de 1 limão

½ cebola

1 talo de salsão (com as folhas)

2 folhas de louro

4 cravos-da-índia

1 colher (chá) de pimenta-do-reino em grãos

1. Corte uma cebola ao meio, descasque uma das metades e prenda a folha de louro, espetando com os cravos — reserve a outra metade da cebola para o recheio. Corte o talo de salsão em pedaços grandes.

2. Numa panela grande, coloque o peito de frango, a cebola cravejada, o salsão cortado, os grãos de pimenta e as tiras da casca de limão. Cubra com água e leve ao fogo alto. Assim que ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos.

3. Com uma pinça, transfira o peito de frango cozido para a tábua e espere amornar para manusear. Descarte a pele e retire os dois filés do osso. Corte cada um ao meio, no sentido do comprimento — assim o frango já fica desfiado num tamanho menor, ideal para rechear as coxinhas. Utilizando dois garfos, desfie bem os pedaços de frango ainda mornos.

4. Reserve 2 ½ xícaras (chá) do peito desfiado para utilizar no recheio — o restante do frango cozido pode ser armazenado na geladeira ou congelador para outras receitas. Reserve também o caldo de cozimento para usar na massa e no recheio.

2 ½ xícaras (chá) do frango desfiado

½ cebola

2 tomates maduros

3 dentes de alho

1 pimenta dedo-de-moça

¾ de xícara (chá) do caldo de frango reservado

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de salsinha picada

½ colher (chá) de coentro em pó

1 colher (chá) de colorau

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Descasque e pique fino a cebola e os dentes de alho. Lave, seque e corte os tomates ao meio; descarte as sementes e corte cada metade em cubos de 0,5 cm. Lave, seque e corte a pimenta dedo-de-moça ao meio; descarte as sementes e pique fino as metades. Dica: para evitar acidentes com dedos apimentados nos olhos, passe óleo ou azeite nas mãos depois de cortar as pimentas — a capsaicina, substância responsável pelo ardor, é lipossolúvel – e depois lave bem as mãos.

2. Leve uma panela média com a manteiga ao fogo médio. Quando derreter, adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos até murchar. Junte o alho e a pimenta picados e mexa por 1 minuto para perfumar. Tempere com o colorau e o coentro em pó, acrescente o tomate e refogue por 3 minutos, até começar a desmanchar e formar uma pastinha.

3. Adicione o frango desfiado, tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem. Regue com o caldo de frango e cozinhe, mexendo de vez em quando, por cerca de 10 minutos até secar.

4. Polvilhe com a farinha e misture bem até engrossar levemente — dessa forma o recheio fica molhadinho mas sem umedecer a massa da coxinha. Desligue o fogo e misture a salsinha picada.

5. Transfira o recheio para uma tigela e espere esfriar antes de montar as coxinhas — se estiver quente, ele pode umedecer a massa na hora de modelar as coxinhas. Enquanto isso, prepare a massa.

2 ½ xícaras (chá) do caldo de frango reservado

2 ¼ de xícaras (chá) de farinha de trigo

50 g de manteiga

1 ½ colher (chá) de sal

1. Numa panela média em fogo alto, aqueça o caldo de frango, a manteiga e o sal.

2. Assim que o caldo ferver e a manteiga derreter, diminua o fogo para médio. Adicione a farinha aos poucos, mexendo bem com uma espátula de bambu até o caldo incorporar toda a farinha e formar uma massa. Mantenha a panela em fogo médio e continue mexendo por cerca de 2 minutos até a massa ficar lisa e formar uma película seca no fundo da panela.

3. Transfira para uma assadeira (ou refratário) e espalhe com a espátula. Espere amornar, por cerca de 20 minutos.

4. Na tábua (ou na bancada de trabalho) sove a massa por 1 minuto para terminar de esfriar e atingir o ponto da modelagem: ela fica mais lisinha e mais macia.

PARA A MODELAGEM E FRITURA

2 claras de ovos

4 colheres (sopa) de água

2 ½ xícaras (chá) de farinha de rosca caseira

4 xícaras (chá) de óleo para fritar as coxinhas

1. Porcione a massa de coxinha em 25 bolinhas. Para modelar a coxinha: pegue uma bolinha de massa e, com o dedão, vá abrindo um buraco no centro da bolinha, com cuidado para não furar a massa, até ficar com cerca de 0,5 cm de espessura, no formato de uma cumbuquinha.

2. Com uma colher de chá, coloque uma porção do recheio preenchendo bem o buraco da massa. Delicadamente vá puxando a lateral da massa, para fechar e começar a modelar a coxinha. Belisque a ponta da massa para selar, formando o bico.

3. Coloque a coxinha pré-modelada na palma de uma mão, posicionando a base da coxinha no centro da mão e a ponta em direção ao punho. Passe a outra mão sobre a coxinha, no movimento de vai-vem, para terminar de dar o formato de gota bem característico da receita. Reserve a coxinha modelada numa travessa e repita com o restante da massa.

4. Numa tigela, passe a farinha de rosca caseira por uma peneira de malha grossa — descarte os pedaços mais grossos de farinha que sobrarem, assim as coxinhas ficam uniformes depois de empanadas.

5. Em outra tigela, coloque as claras, a água e misture bem com um garfo — evite bater demais as claras pois a espuma dificulta o empanamento.

6. Para empanar as coxinhas: com uma das mãos passe uma coxinha na mistura de clara com água, em seguida, com a outra mão, passe a coxinha na farinha de rosca. Repita essa sequência mais uma vez para fazer o empanamento duplo — isso garante uma casquinha bem crocante e uniforme. Transfira a coxinha empanada para uma assadeira e repita com o restante.

7. Leve uma panela de borda alta com o óleo ao fogo médio para aquecer até atingir cerca de 180 ºC (se não tiver um termômetro, coloque um palito de fósforo no óleo ainda frio, quando acender está no ponto). Enquanto isso, forre uma assadeira grande com papel-toalha.