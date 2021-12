Pfizer aprova primeiro comprimido contra a covid-19

A autoridade norte-americana de saúde, a Food and Drug Administration (FDA), aprvou o uso do comprimido da Pfizer contra a covid-19. Dessa forma, este é o primeiro tratamento oral aprovado nos Estados Unidos para o combate à doença.

A instituição afirmou em comunicado que o medicamento pode ser usado para casos moderados da covid-19 em adultos e crianças menores de 12 anos e pelo menos com 40 quilos de peso, cuja saúde os coloquem em perigo de ser hospitalizados.

O medicamento, que será vendido com o nome de Paxlovid, só pode ser comprado com receita médica e os pacientes devem tomá-la assim que souberem que foram infectados, no máximo nos primeiros cinco dias após o aparecimento dos sintomas.