Piaçabuçu: Prefeito Djalma Beltrão assina ficha de filiação ao MDB neste sábado (18)

O prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão, recebe neste sábado, 18 de dezembro, o novo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), importante equipamento de segurança que garantirá maior efetivo e rondas em todo o município, centralizando as ações policiais e dando mais agilidade na operacionalização da prestação de serviço à população.

Antes da entrega oficial do CISP que será feita pelo governador Renan Filho, que desde a última quinta-feira, 16, vem realizando ações do Governo Presente em diversas cidades alagoanas, o prefeito Djalma Beltrão participará de um ato político em sua chácara, onde na oportunidade assinará ficha de filiação ao MDB, partido do governador que é comandado em Alagoas por seu pai, o Senador Renan Calheiros.