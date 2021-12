Piaçabuçu recebe CIPS e vários veículos do Governo de Alagoas

O Governo de Alagoas, juntamente com a Prefeitura de Piaçabuçu, inaugurou, mais um Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). A inauguração foi feita, neste sábado, 18 de dezembro, pelo Governador de Alagoas, Renan Filho, e contou a presença do Prefeito Djalma Beltrão, da vice-prefeita Keity Darlian, do Presidente da Câmara Municipal, Edson Gordo, dos vereadores que fazem a atual legislatura, do corpo de secretariado municipal e servidores públicos e da população em geral.

Além da presença do Secretário Estadual de Segurança Pública, Alfredo Gaspar, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Wellington Bittencourt, o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar o Tenente Coronel Wagner Coutinho, assim como também, representantes das operações Aéreas de Alagoas, Força Tarefa de Alagoas e Polícia Civil se fizeram presentes.

Os deputados Marx Beltrão e Yvan Beltrão, também prestigiaram a solenidade. Assim como também o Pároco da cidade, Padre Vanderley da Silva Costa que proferiu a bênção sob o prédio e público presente. Para o prefeito Djalma Beltrão, esse momento ficará marcado na história do município que ganhou um equipamento fundamental para a segurança e desenvolvimento da região.

“Que dia feliz é este. Piaçabuçu ganha um dos equipamentos mais importantes para promover mais desenvolvimento e avanços para nossa cidade. Através do CISP estaremos ganhando mais segurança para a nossa população o que vai melhorar ainda mais a qualidade de vida dos nossos munícipes. Além disso, vai fortalecer as possibilidades de mais investimentos no nosso turismo. Mais segurança é sinônimo de lugar mais preparado para receber os visitantes”, ressaltou o prefeito Djalma Beltrão.

