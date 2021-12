Pimenta no Natal? Aprenda a fazer lombo assado com geleia de damasco apimentada

Seguindo com os planejamentos para as festas de Natal e Ano Novo, nada melhor do que ter um prato elegante que além de decorar a mesa seja muito saboroso. A receita de “Lombo assado com geleia de damasco apimentada” traz as duas coisas, dando um toque especial às festas de fim de ano. O prato ainda pode acompanhar uma deliciosa farofa de banana com castanha de caju.

Confira a receita e bom apetite!

Ingredientes:

1,5 kg de lombo

1 cebola

4 dentes de alho

1 colher sopa de mostarda

100ml de suco de limão

4 colheres sopa de manteiga

5 colheres sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Pimenta calabresa a gosto

250g de damasco

1 xícara de açúcar

50g de pimenta Biquinho

Modo de Preparo

Rale a cebola e os dentes de alho. Em um recipiente coloque a cebola e os dentes de alho ralados, o suco de limão, o sal e a pimenta calabresa.

Coloque o lombo nessa mistura e deixe descansando na geladeira por 24 horas.

Regue uma assadeira com bastante azeite, coloque o lombo com a marinada, deixando a gordura virada para cima.

Espalhe a manteiga em cima do lombo, tampe com papel alumínio e leve ao forno elétrico BLACK + DECKER de 50 litros por cerca de duas horas a 250°.

Retire o alumínio, vire o lombo e deixe dourar por aproximadamente 30 minutos.

Modo de preparo molho: