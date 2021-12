Pintor sofre descarga elétrica e sofre queimaduras de 2º grau em Coité do Nóia

Um pintor, que estava trabalhando em um estabelecimento comercial no Centro de Coité do Nóia, Agreste de Alagoas, sofreu um choque elétrico na tarde desta quinta-feira (9). O Corpo de Bombeiros foi acionado. De acordo com as primeiras informações, o homem subiu no telhado de uma loja para fazer uma pintura, porém acabou encostando um…

Josival Meneses de Souza/Já é Notícia

Um pintor, que estava trabalhando em um estabelecimento comercial no Centro de Coité do Nóia, Agreste de Alagoas, sofreu um choque elétrico na tarde desta quinta-feira (9). O Corpo de Bombeiros foi acionado.

De acordo com as primeiras informações, o homem subiu no telhado de uma loja para fazer uma pintura, porém acabou encostando um cabo de metal que estava encaixado no rolo de pintura em um fio de alta tensão.

O pintor foi resgatado do telhado pelo Corpo de Bombeiros e socorrido ainda consciente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

Segundo os Bombeiros e Samu, o homem foi identificado como José, de 30 anos, e teve queimaduras de 2º grau nos membros superiores e inferiores.