Pipo Saúde busca profissionais para diversas áreas

A Pipo Saúde, uma startup de tecnologia que está revolucionando a experiência que as empresas e pessoas têm com a saúde, busca profissionais para diversas áreas. As contratações visam suportar o crescimento da empresa, que deseja transformar a maneira que as empresas contratam e gerem benefícios de saúde (planos de saúde, seguro medicamento, planos de academia, entre outros), facilitando a operação do RH e sendo um apoio de saúde para atender os colaboradores.

Atualmente, há chances para Analista Junior de Faturamento, Analista de CS Operations, Analista de Cotação e Placement, Analista de Felicidade do Cliente (Empresarial) | Gerente de Contas, Consultor de Benefícios, Consultor de Negócios (BDR), Coordenador de Cotação, Designer de Marca (Vaga exclusiva para pessoas negras), Enfermeira(o) (Vaga exclusiva para pessoas negras), Engenheira de Software (Vaga exclusiva para mulheres), Especialista de Eventos, Especialista em Segurança da Informação, Head de Estratégia & Operações, Head de Experiência do Cliente, Head de Relacionamento com Operadoras, Pessoa Diretora Criativa, Pessoa Engenheira de Software (Vaga exclusiva para pessoas trans), Pessoa Engenheira de Software (vaga exclusiva para pessoas negras), Pessoa Engenheira de Software Sênior, Product Manager (vaga exclusiva para mulheres), Product Manager – Onboarding, Supervisor de vendas (BDR), entre outros.

Com requisitos que variam de acordo com a função desejada, a empresa prevê remuneração compatível com o mercado e um pacote de benefícios, que inclui:

Plano odontológico;

Auxílio parental;

Férias flexíveis;

Licença parental com retorno flexível (igual para mães e pais);

Plano de saúde; e

Acesso ao programa ZenKlub, um benefício de Saúde Mental e Bem-estar.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e, claro, cadastrar o currículo. Clique aqui para se inscrever.