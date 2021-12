PIS 2022: pagamento tem data; confira quando sairá calendário e valor

Os pagamentos do PIS/PASEP serão retomados em janeiro. Assim, além do novo cronograma, cidadãos também precisam se atentar às mudanças na forma do PIS 2022, que é definida pelo Comitê de Revisão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). Confira detalhes na matéria desta segunda-feira (20) do Notícias Concursos.

Confira mudanças do PIS 2022

Como o ano-base 2020 do PIS/PASEP deve ser postergado a fim de garantir o financiamento do Plano Emergencial de Proteção ao Emprego e Renda (BEm) instaurado por causa da pandemia, os beneficiários receberão os pagamentos a partir de janeiro. Há a previsão de que tal calendário oficial da data do pagamento desse benefício de PIS 2022 tenha a divulgação feita já no mês que vem, sendo que o valor terá o reajuste com base no salário-mínimo.

Para emitir o cronograma novo, o CODEFAT deve concluir o processo de determinação dos trabalhadores com direito a tal abono. Uma vez anunciada a data, a Caixa passará a pagar o benefício para os cidadãos sob a jurisdição da CLT (Consolidação da Lei do Trabalho), cabendo ao Banco do Brasil repassar para os servidores públicos.

Valores do benefício

De acordo com o número de meses de trabalho, o valor do abono salarial pode ser de até um salário-mínimo. Somente aqueles que trabalharam 12 meses no ano anterior receberão o valor integral.

Trabalho por um mês – R$ 100,00;

Dois meses – R$ 200,00;

Três meses – R$ 300,00;

Quatro meses – R$ 400,00;

Cinco meses – R$ 500,00;

Seis meses – R$ 600,00;

Sete meses – 700,00;

Oito meses – R$ 800,00;

Nove meses – R$ 900,00;

Dez meses – R$ 1000,00;

Onze meses – 1.100,00;

Doze meses – R $ 1.200,00.

Como posso dos direitos?

Conquanto, para a confirmação que receberá o benefício, observe se existe a possibilidade de verificar online. Para o acesso facilitado a essas informações, a CEF disponibiliza o site oficial. Outra opção que se tem é o acesso ao app Caixa Trabalhador.

Orienta-se em clicar no ícone “Consultar Pagamento”, tendo em mãos o CPF e a senha na plataforma. Obtém-se esta informação também pessoalmente em uma agência da Caixa, bastando para isso apresentar o documento com foto e número de PIS.

Já servidores públicos precisam entrar em contato com o Banco do Brasil, acessando a Central de Atendimento no 0800-729 00 01. Você também pode verificar a situação do pagamento através do “Consulte seu PASEP” no site do banco. Assim, ambos os trabalhadores, com direito ao PASEP ou ao PIS 2022 não ficarão de fora das informações atualizadas.

