Pisos de taco, como na novela ‘O cravo e a rosa’, voltam a ser tendência mais uma vez

Um dos exemplos que trouxemos hoje é este apartamento de 180m² , localizado em um prédio supercharmoso de 1929, no Flamengo, e que pertence a um casal de advogados na faixa dos 50 anos, com um filho pequeno. O projeto de reforma foi assinado pela Bezamat Arquitetura, e a decoração levou seis meses para ser integralmente executada. O resultado final tem uma pegada retrô, em sintonia com a arquitetura original do prédio. Os três quartos do imóvel foram mantidos, mas um deles ganhou função de home office. No quarto do casal, um banco de marcenaria com futon foi projetado para preencher todo o espaço de recuo de uma das janelas, ganhando ares de bay window. No décor acolhedor, chama a atenção o piso original em taco de madeira clara e escura, que foi preservado, mantendo as diferentes paginações dos cômodos. Ficou lindo, não acharam?