PIX segue crescendo e bate recorde de transações diárias

A ferramenta pix, que possibilita a realização de pagamentos instantâneos sem a cobrança de taxas, completou um ano no último dia 16 de novembro. Desde seu lançamento, o Pix foi um enorme sucesso entre os brasileiros, batendo recordes de transações realizadas diariamente.

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (13) que a ferramenta foi utilizada para realização de mais de 50,3 milhões de transações em um único dia. O recorde anterior havia sido de 50 milhões no dia 5 de novembro.

O pix caiu no gosto dos brasileiros pela sua enorme simplicidade. Para realizar uma transação, basta o consumidor entrar no aplicativo de seu banco e informar a “chave pix” da pessoa que irá receber o dinheiro. A chave pode ser um e-mail, número de telefone, CPF, os dados da conta bancária ou uma chave aleatória sugerida pelo aplicativo do banco.

Em setembro deste ano, o Banco Central divulgou as estatísticas que mostram as transações feitas por pix. Os dados mostram que os consumidores utilizam mais a ferramenta do que cheques, boletos, TEDs e DOCs somados, rivalizando com o cartão de débito e o dinheiro em espécie como meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros.

O pix também traz vantagens para o e-commerce

A cada dia, o pix é uma ferramenta mais utilizada para realização de compras online. Segundo estudo divulgado em setembro pela consultoria de desenvolvimento de planos de negócios Gmattos, o pix já é utilizado por mais da metade das lojas que representam o e-commerce brasileiro. Cerca de 50,8% delas já aceitavam o sistema para realização de pagamentos.

Com mais de 100 milhões de brasileiros cadastrados no sistema de pagamentos instantâneos, o pix ocupa a terceira posição em meio de pagamento mais utilizado em comércios, em primeiro lugar aparece o cartão de crédito, que apresenta possibilidade de parcelamento do valor da compra. Cerca de 98% dos comércios online aceitam esse tipo de pagamento atualmente.

Em datas de alta demanda comercial, como Natal, Black Friday e outros feriados, o pix se torna ainda mais vantajoso. Quando comparado com o boleto bancário, a ferramenta apresenta maior rapidez de processamento, tendo em vista que um boleto pode demorar cerca de 2 dias para ser contabilizado.

O sistema de pagamentos vai além das chaves convencionais

Que é possível receber e realizar pagamentos através das chamadas chaves pix nós já sabemos, porém existem outras ferramentas que podem ser muito úteis para os consumidores e comerciantes. Dentre elas estão o QR code, o PIX troco e o PIX saque.

Segundo um dos maiores bancos digitais do país, o BS2, o QR code vem sendo cada vez mais utilizado para realização de pagamentos em estabelecimentos comerciais. Algumas empresas incentivam o uso desta ferramenta disponibilizando condições especiais para os clientes. Em levantamento divulgado pelo BS2, o QR code já é utilizado em cerca de 79% das transações realizadas pelo banco.

Outra novidade envolvendo o pix foi o lançamento das ferramentas PIX saque e PIX troco, no último dia 29. Estas funcionalidades foram criadas pelo Banco Central do Brasil visando facilitar a relação dos clientes com os estabelecimentos comerciais, diminuindo ainda mais o uso de cédulas e moedas.