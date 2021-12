Realizar um planejamento financeiro pessoal pode ser desafiador, principalmente, se você não se encontra em uma situação confortável financeiramente. Entretanto, é importante que você tenha um conceito pessoal sobre o destino de suas finanças. Visto que planejar suas finanças significa alinhar um processo que já ocorre na sua rotina. Ou seja, você estará registrando e controlando fatores que permeiam sua vida financeira.

Planejamento financeiro pessoal: diagnóstico, metas e controles

Para isso, você deve realizar um diagnóstico do cenário atual da sua vida financeira, e esse diagnóstico pode ser feito de uma forma simplificada.

Separe seus custos fixos e variáveis

Você pode separar seus gastos fixos e variáveis, de maneira que você entenda o que você pode modificar. De forma sucinta, gastos fixos são os valores referentes a manutenção do seu estilo de vida. Por exemplo, as contas referente ao fornecimento de energia elétrica, água, internet, telefone, supermercado, aluguel, plano de saúde etc.

Você Pode Gostar Também:

Ações que resultem em economia doméstica

Os demais custos são os seus custos variáveis. Você pode verificar ações para gerar economia doméstica, diminuindo o valor dos seus custos fixos. Bem como, é possível modificar hábitos que impactam diretamente nos seus custos variáveis.

Você pode realizar trocas que sejam pertinentes às suas finanças

Por exemplo, você pode realizar trocas que sejam pertinentes às suas finanças, como os produtos bancários tradicionais, que podem ser trocados por produtos bancários oriundos das fintechs. Visto que são muitas as empresas que, na atualidade, oferecem benefícios ao cliente com isenção total de tarifa. Dessa forma, você estará gerando economia e esse valor pode ser direcionado para uma poupança.

Procure focar na poupança como um hábito

Visto que, ao planejar suas finanças em uma situação financeira desfavorável, você deve verificar possíveis ações que gerem economia e deve focar na poupança como um hábito. Ou seja, foque no conceito de guardar dinheiro. Pois, posteriormente, você poderá ajudar o seu planejamento para gerar um valor fixo para essa finalidade.

Faça uma gestão de sua rotina

Dessa forma, você eleva suas chances de sucesso e também irá definir suas metas, já que você terá maior clareza sobre suas possíveis modificações e sobre como realizar uma gestão de sua rotina.

Questione os seus impulsos de compra

Corrobore o seu planejamento questionando seus impulsos de compra e verificando possíveis excessos de produtos que você tenha em casa e que estejam em bom estado de conservação; de modo que possa vendê-los pela internet, por exemplo.

Fluxo pessoal positivo e financeiramente equilibrado

Dessa forma, você cria um fluxo pessoal positivo e fica financeiramente equilibrado. Certamente conforme suas finanças melhorarem, você terá um destino assertivo para o seu dinheiro e uma maior clareza quanto às possibilidades que você tem para a sua realização pessoal em curto, médio e longo prazo.