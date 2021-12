O planejamento financeiro deve ser feito por todas as pessoas, ainda que a sua situação financeira esteja negativa; considerando que diversos fatores impactam negativamente nas análises pessoais, de modo que é necessário que tenha clareza sobre qual é a sua situação financeira atual para que consiga verificar possíveis ações. Dessa forma, você poderá viabilizar a poupança e alcançar seus objetivos pessoais.

Planejamento financeiro: tenha clareza sobre a sua situação financeira atual

Para isso, você pode realizar uma separação entre seus custos fixos e variáveis, de modo que você consiga verificar pequenas ações que possam gerar economia doméstica; ao passo que você possa verificar trocas de rotina que gerem economia.

Faça trocas viáveis financeiramente

Por exemplo, você pode trocar o cartão de crédito tradicional por um cartão de crédito sem anuidade e direcionar o valor economizado para a sua poupança; visto que as fintechs oferecem serviços bancários de qualidade para o cliente pessoa física com isenção total de tarifas. Sendo esse um exemplo de como você pode economizar através de trocas inteligentes e viáveis.

Conceitue a poupança como um hábito

Conceitue a poupança como um hábito e poderá direcionar valores baixos para essa finalidade, pois estará criando um caminho mental de extrema importância para que você modifique o seu relacionamento com o seu dinheiro.

Questione naturalmente o seu impulso de compra

Por isso, poupe valores baixos e tenha clareza sobre quais mudanças estão sendo feitas. Dessa forma, você questionará naturalmente o seu impulso de compra e poderá alcançar seus objetivos em longo prazo. Tenha paciência com seu processo, pois mudar hábitos requer controles diários e isso pode ser um desafio.

Não desista de alcançar os seus objetivos

Portanto, não desista de alcançar os seus objetivos, entretanto, comemore pequenas mudanças. Lembre-se de que você pode obter sucesso em um planejamento financeiro, ainda que o seu plano ocorra de forma não linear.

Você precisa lidar com fatores externos não controláveis

Pois, você precisa lidar com fatores externos não controláveis e o seu controle financeiro faz parte desse processo no qual você registra um fluxo que já acontece na sua rotina. Por isso, não perca o seu foco em realizar pequenas mudanças na sua rotina.

Atualize as suas metas pessoais e adquira novos hábitos de forma orgânica

Com o passar do tempo, você poderá ajustar o seu planejamento financeiro e refazê-lo periodicamente, de modo que atualize as suas metas pessoais e adquira novos hábitos de forma orgânica na sua rotina.