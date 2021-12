Plataforma de moradia, QuintoAndar, abre mais de 200 vagas de emprego home office

A plataforma de empregos, QuintoAndar, está com mais de 200 vagas abertas para profissionais de todo o país. As oportunidades são para atuação em home office.

As oportunidades são para diversas áreas da companhia, com destaque para as posições de analista de negócio, com atuação focada nas áreas de experiência do cliente, jurídico, planejamento, performance, entre outras. Tecnologia e operações também são áreas que a empresa está recrutando para atuação em casa.