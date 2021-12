PM encontra moto de homem que foi morto após confusão em festa

A Polícia Militar (PM) encontrou a motocicleta que pertencia ao pedreiro Paulo Ferreira dos Santos, de 29 anos, que foi encontrado morto em uma estrada vicinal situada no povoado de Santa Rosa, na zona rural de Craíbas, em Alagoas. As informações dão conta de que Paulo estaria em uma festa no povoado Lagoa do Mel…

A Polícia Militar (PM) encontrou a motocicleta que pertencia ao pedreiro Paulo Ferreira dos Santos, de 29 anos, que foi encontrado morto em uma estrada vicinal situada no povoado de Santa Rosa, na zona rural de Craíbas, em Alagoas.

As informações dão conta de que Paulo estaria em uma festa no povoado Lagoa do Mel quando teria se envolvido em uma confusão e decidiu sair do local. Durante o trajeto, a vítima foi surpreendida e assassinada pelos criminosos, que roubaram a moto do homem.

LEIA MAIS: Popular aciona PM ao encontrar cadáver em estrada quando fazia caminhada

Agentes do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Craíbas encontraram a moto às margens da rodovia AL 486 após denúncia de um popular e confeccionaram um auto de exibição. A motocicleta foi entregue ao pai da vítima.