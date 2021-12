PM frustra entrega de carregamento de droga e fere suspeito em troca de tiros

Militares do 5º BPM frustraram a entrega de um carregamento de drogas no Residencial Caetés no Complexo Benedito Bentes, parte alta da capital. A PM recebeu a informação de que um veículo C3 de cor prata estaria realizando a entrega e deu início à perseguição. No acesso ao Cidade Sorriso I, os suspeitos pararam o…

PMAL

Militares do 5º BPM frustraram a entrega de um carregamento de drogas no Residencial Caetés no Complexo Benedito Bentes, parte alta da capital. A PM recebeu a informação de que um veículo C3 de cor prata estaria realizando a entrega e deu início à perseguição.

No acesso ao Cidade Sorriso I, os suspeitos pararam o veículo e passaram a atirar contra os militares, que revidaram. Dois suspeitos conseguiram fugir entrando na Grota do Cidade Sorriso e o terceiro acusado foi encontrado ferido em uma valeta. Com o acusado, a PM recuperou uma arma de fogo.

No veículo foram encontrados 10 quilos de maconha, uma balança de precisão, um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas, e o veículo C3 de placa ORF 8877.