Pocah aposta na transparência do look e bumbum GG chama atenção; veja fotos

Pocah resolveu “quebrar” a web na última quinta-feira (23) ao posar com um look todo trabalhado na transparência. A cantora apareceu com uma blusinha tomara que caia e uma calca que deixou a calcinha hot pant à mostra.

“Toda de preto”, escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, o que chamou atenção mesmo foi o bumbum GG da ex-BBB.

Nos comentários, os seguidores não deixaram de elogiar a musa. “Eu amei tanto esse look”, escreveu uma usuária. “Que espetáculo de mulher”, pontuou outro seguidor. “A perfeição acabou de passar no meu feed”, comentou outra fã.

Veja as fotos: