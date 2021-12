‘Põe aqui pra ver se eu não mato ela’, dispara Lary Bottino após confusão com Liziane

Enquanto “A Fazenda 13” não termina, as tretas também não cessam. Prova disso foi o barraco armado na festa final do reality rural que resultou na expulsão de Liziane Gutierrez na festa após treta com Lary Bottino.

O episódio foi presenciado por MC Gui e Erasmo Viana, o último ainda levou um banho de bebida da influenciadora. Em certo momento, Lary foi questionada pelos colegas de confinamento e chegou a ameaçar a ex-peoa.

“Quase apanhava aí, hein?”, disse Gui Araújo. “Eu vou apanhar? Eu apanhei?”, falou Lary. “Amor, se a produção colocasse ela aqui de novo eu ia matar ela! Se bota ela aqui de novo eu ia amatar ela! Põe ela aqui pra ver se eu não mato ela”, completou aos gritos.

De acordo com relato de MC Gui, Liziane entrou na última festa tumultuando e causando. “Ela entrou xingando o Bil e o Erasmo. Jogou bebida na cara do Erasmo e empurrou a Lary nesse vaso aí”, disse para Rico Melquiades.

Liziane nega ter agredido Lary

Em entrevista para o site Em Off, Liziane Gutierrez negou ter agredido Lary Bottino na festa, mas afirmou que foi expulsa e jogou bebida em Erasmo Vianna.

“Joguei”, respondeu ela ao ser questionada sobre o episódio da bebida. “Eu não bati nela. Olha meu cabelo, olha o que ela fez no meu cabelo. Ela na verdade, ela me arranhou no rosto. Olha meu cabelo, meu cabelo tá tudo, ela jogou bebida em mim […] com ela eu não fiz nada, ela tá querendo aparecer”, explicou.

Confira os vídeos: