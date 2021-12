Polícia diz que vítimas de acidente no Santa Amélia eram avó e neto

O que sobrou de um caderno de anotações e documentos ajudaram a equipe da Delegacia de Acidentes a identificar a mulher que morreu carbonizada no acidente registrado, nesta tarde, no bairro Santa Amélia. Segundo a Polícia, trata-se de Maria de Lourdes Bezerra Nunes, de 53 anos, que trabalhava como professora. Ela morreu tentando proteger o…

Mathias Santos / Cortesia ao AL24H

O que sobrou de um caderno de anotações e documentos ajudaram a equipe da Delegacia de Acidentes a identificar a mulher que morreu carbonizada no acidente registrado, nesta tarde, no bairro Santa Amélia. Segundo a Polícia, trata-se de Maria de Lourdes Bezerra Nunes, de 53 anos, que trabalhava como professora. Ela morreu tentando proteger o neto, um garotinho de apenas 4 anos, identificado inicialmente apenas como Rafael.

Depois de ouvir testemunhas no local a polícia já consegue traçar a dinâmica do acidente. Uma comerciante contou que Maria de Lourdes parou no seu estabelecimento para comprar almoço. Assim que percebeu que a Van havia derrubado o poste de alta tensão e que um dos cabos estava sobre o seu veículo ela ficou desesperada.

No interior do automóvel estava seu neto, um menino que acabou de completar 4 anos e que voltava com ela da creche. Testemunhas informaram que ela abriu a porta traseira do carro para retirar a criança e acabou recebendo a descarga elétrica. “Desesperadora” foi a palavra usada pelas testemunhas para descrever a situação. O corpo da professora foi incendiado e em seguida o fogo atingiu o carro por completo. Não houve tempo de salvá-los.

Também é da Polícia a informação de que o motorista da Van deixou o local, logo após o acidente. Ele comentou com as testemunhas que estava acordado desde às 2 horas da manhã e que cochilou. Agora a Delegacia de Acidentes está em busca de imagens de câmeras de circuito de seguraça de condomínios próximos para chegar a identificação do motorista e seguir em busca do esclarecimento do caso.

A Polícia destaca que devido ao estado do corpo das vítimas a identificação oficial só será possível após exames do Instituto de Medicina Legal (IML).

Uma equipe da Equatorial Energia atuou durante toda a tarde na retirada do poste. Até a finaização desta reportagem ainda havia funcionários da empresa no local tentando executar esse trabalho e atuando para restabelecer a energia na região.

Tão logo o poste seja retirado, a Van será recolhida à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).