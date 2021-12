Polícia registra atentado à bala próximo à boate na capital

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta (31) em frente a uma boate no bairro da Chã da Jaqueira, em Maceió. Um homem, que não teve a identidade informada, foi vítima de disparos de arma de fogo. Militares do 4º BPM estiveram no local e foram informados por populares que…

Alagoas24Horas/Arquivo

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta (31) em frente a uma boate no bairro da Chã da Jaqueira, em Maceió. Um homem, que não teve a identidade informada, foi vítima de disparos de arma de fogo.

Militares do 4º BPM estiveram no local e foram informados por populares que a vítima já havia sido socorrida por populares. Não foi repassado aos militares nenhuma informação sobre a identidades dos autores ou suas motivações.

Ainda segundo dados recolhidos pelos militares junto ao Hospital Geral do Estado, a vítima deu entrada em estado grave e fora encaminhado ao centro cirúrgico. Um boletim médico deve ser divulgado na manhã de hoje. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Alagoas.