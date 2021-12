Polishop abre NOVAS vagas de emprego; veja funções

A Polishop, uma empresa omnichannel varejista totalmente brasileira, está em busca de novos funcionários para ocupação de diversas funções. Confira, abaixo, os requisitos exigidos para participar!

Polishop esta contratando novos profissionais

A Polishop, maior empresa multicanal no mundo, foi fundada no ano de 1999, no Brasil. Seu maior objetivo é fornecer aos seus clientes produtos de alta qualidade e inovadores. Possuindo uma grande rede de telecomunicações, atualmente, a empresa consegue abranger mais de 180 milhões de brasileiros.

Dentre os cargos disponíveis para ocupação, encontram-se as vagas:



Auxiliar de Relacionamento PCDs;

Vendedor Shopping Center em todo o Brasil;

Operador de Caixa Shopping em todo o Brasil;

Auxiliar de Relacionamento;

Assistente de Recursos Humanos;

Vendedor – vagas exclusivas a candidatos PCDs;

Jovem Aprendiz.

Todas as oportunidades estão disponíveis para regiões onde a empresa possui filiais, sendo necessário que o candidato informe o cargo e região que pretende atuar. Ainda, alguns cargos são exclusivos a candidatos PCDs.

Para conferir a listagem e todas as informações disponíveis, basta acessar o link de participação inserido no final da notícia.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da empresa Polishop? Aos candidatos que estão em busca de colocação no mercado de trabalho e atendem aos requisitos exigidos, podem acessar o link de participação e efetuar a sua candidatura.

Além dos salários compatíveis com o mercado de trabalho, a empresa oferece aos candidatos selecionados uma série de vantagens como vale refeição ou alimentação, desconto em produtos; plano médico e odontológico, plano de carreira, universidade corporativa, etc.

