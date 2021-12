Ponte Preta conquista o Campeonato Amador de Futebol de Penedo

Decisão do título da competição municipal veio na decisão por pênaltis

Decom PMP

Um título decidido na cobrança de pênaltis. Foi dessa forma que o Campeonato Amador de Futebol de Campo promovido pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), definiu o time campeão neste domingo, 19.

O primeiro lugar é da equipe da Ponte Preta, vitória alcançada principalmente pelo desempenho do goleiro Rafael dos Santos, mais conhecido como Cabecinha, nas penalidades máximas.

Ele defendeu duas cobranças do Internacional do Campo Grande, inclusive a que assegurou a taça. Ainda durante o jogo, o goleiro da Ponte impediu que o adversário abrisse o placar por meio de pênalti mal batido pelo atacante Caranguejo, que desperdiçou inclusive o rebote da penalidade.

A última defesa de Rafael nos pênaltis soltou o grito de campeão no campo do Estádio Dr. Alfredo Leahy, jogo com grande presença de público e transmissão ao vivo por emissora de rádio (Penedo FM), revivendo as grandes jornadas esportivas do Sport Club Penedense.

A conquista do bicampeonato rendeu troféu, medalhas e dois mil reais em dinheiro para a equipe da Ponte Preta, time que também teve o artilheiro da competição, Robinho (5 gols).

O melhor goleiro foi Lucas (Internacional), que também havia se destacado durante o jogo ao fazer grande defesa em cobrança de pênalti.

Já o terceiro lugar da competição foi decidido por WO. O São Paulo da Ponta Mofina não apareceu para a disputa, ausência que garantiu a colocação para o Esporte Clube Dom Constantino.

A premiação aos times e jogadores foi entregue por Juca Vasconcelos (Secretário Municipal de Esportes), Ivo Costa (Secretário Municipal de Serviços Públicos), Evanilson Souza (Coordenador de Futebol da SMES), Jorge Seixas (ex-Secretário Municipal de Cultura) e os ex-vereadores Ernande Pinheiro e Macaxeira Enfermeiro.

Enquanto os adultos comemoram a vitória ou lamentam a derrota, a garotada se prepara para entrar em campo. Nos próximos dias 22,23 e 24 de dezembro, a Secretaria de Esportes de Penedo promove um torneio entre escolinhas de futebol da cidade nas categorias mirim, infantil e juvenil no Campo do Sinimbú, na orla ribeirinha.

Em 2022, a pasta criada pelo Prefeito Ronaldo Lopes organiza a Copa da Liga. De acordo com Juca Vasconcelos, a competição será realizada a partir do final de janeiro com os quatro melhores times do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e mais oito do Campeonato do Vasco, responsável por movimentar equipes amadoras em seu campo localizado no bairro Santa Luzia (Barro Duro).

Considerando que a participação é definida por critério técnico, a Copa da Liga promete partidas tão emocionantes quanto as fases eliminatórias do campeonato organizado pela Prefeitura de Penedo este ano, disputa que começou com 29 times.

“Isso aqui é uma alegria para todos nós, o futebol em Penedo merece ser prestigiado dessa forma, com o município apoiando. O Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Juquinha estão de parabéns”, disse o vereador Irmão João, responsável pelo Guarani da Cooperativa, vencedor do Campeonato do Vasco e um dos candidatos ao título da Copa da Liga.

Texto – Fernando Vinícius

Fotos – Deywisson Duarte