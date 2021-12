População que vive com até 2 salários passa fome

Viver no Brasil não tem sido fácil, principalmente quando se pensa na inflação dos alimentos – itens básicos para sobrevivência e que aumentaram significantemente. Neste cenário caótico, 37% das pessoas que vivem com até 2 salários mínimos afirmaram passar fome, proporção que caiu para 17% das pessoas que ganham entre 2 a 5 salários mínimos.

Outra diferença sentida, foi de acordo com o perfil do brasileiro, um total de 45% desempregados afirmam que a família passou fome, o número cai para 34% entre os desempregados que já desistiram de procurar emprego.

Quando se fala em comida insuficiente, ou seja, passar fome, os números são diferentes entre as regiões do Brasil. Para se ter uma ideia, no Nordeste, por exemplo, 35% das pessoas disseram que a comida foi menos que o suficiente, na sequência ficaram ainda Centro-Oeste/Norte (25%), Sudeste (23%) e Sul (21%).

Neste cenário do Brasil, fazer todas as refeições tem sido uma desafio. Para se ter uma ideia, de todos os grupos, 15% tiveram que deixar de fazer ao menos uma refeição. O número aumenta para 23% quando o recorte é de famílias que ganham até 2 salário mínimos.

No levantamento, ainda foi questionado o que as pessoas achavam sobre a fome no país, se tinha aumentado ou não, diante do cenário atual. Confira abaixo as respostas: