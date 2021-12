A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador (Secis) informou na manhã deste domingo (26) que o Parque Lagoa dos Dinossauros, no Stiep, não abrirá hoje.

De acordo com a pasta, em função das constantes chuvas que caíram nas últimas horas em Salvador, o nível da água da lagoa subiu causando pontos de alagamento no circuito de visitação do parque.