Por que é mais fácil pegar viroses no verão? Saiba como se prevenir

Todo mundo sabe: chegou o verão e também mais chances de pegar uma virose. Mas por que isso acontece? A reposta é mais simples do que a gente possa imaginar: tem a ver com nosso comportamento nesta época do ano.

É importante destacar que as viroses estão presentes durante todo ano, mas o verão traz “agravantes” que fazem com que os vírus se proliferem mais. De acordo com o infectologista Igor Brandão, um dos fatores está associado à mudança das estações.

“Existe muito pólen no final da primavera e no início do verão e isso irrita as vias aéreas, facilitando uma infecção secundária, viral ou bacterina”, explicou.

Além disso, o comportamento individual e da sociedade também influência em como o vírus circula. “É uma época de mais calor, então desidratamos mais fácil, por exemplo. Há também a questão do turismo, pessoas chegando de outros estados e países, ou seja, há uma circulação maior de pessoas, e aglomerações, com festas, shows”, completa o infectologista.

Se no final de 2020 e começo de 2021, a situação foi diferente devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, neste ano e em 2022 as medidas já foram flexibilizadas e, com isso, eventos, confraternizações e outros tipos de encontro estão acontecendo no país quase que em sua normalidade.

Ou seja, além das tradicionais viroses da época, ainda precisamos nos preocupar com a covid-19, que segue circulando. Com a pandemia, o médico aponta que a sociedade aprendeu a se prevenir de viroses de um modo geral, mas ressalta que os cuidados não devem ser deixados de lado.

“A gente aprendeu muito a se prevenir, o que não fazia parte da cultura ocidental, a gente usava muito pouco máscara e aprendemos a usar muito máscara. Aprendemos a higienizar mais as mãos, a manter o distanciamento social, todo mundo já sabe o básico para se prevenir. No entanto, é muito fácil quebrar essas barreiras e acabar pegando não só a covid, como outras doenças”, destacou.

Entre essas outras doenças, está a influenza A, que está causando um surto em Salvador e em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. Uma das possíveis causas do surto é o fato da cepa que foi sequenciada no Rio de Janeiro, a Darwin, não ser contemplada na vacina existente hoje.