por que não aparece indicativo de pagamentos na minha conta

O Governo Federal começou oficialmente os pagamentos do vale-gás nacional. Para quem ainda não sabe, esse é o benefício que tem como objetivo ajudar as pessoas no processo de compra do botijão de 13kg. A ideia é que o Palácio do Planalto ajude com pelo menos a metade do valor do item.

Os repasses começaram nesta segunda-feira (27) e estão atingindo cerca de 100 mil pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, neste primeiro momento apenas os usuários que estão morando em regiões atingidas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais é que estão podendo pegar esse dinheiro.

E é justamente por isso que várias pessoas não estão conseguindo ver nenhum indicativo de pagamento do vale-gás neste momento. De acordo com o Ministério da Cidadania, essa mensagem vai aparecer no app do Caixa Tem ou mesmo do Auxílio Brasil assim que o Governo Federal fizer as suas escolhas.

Para esses 100 mil usuários que moram na Bahia ou em Minas Gerais, essa mensagem já está por lá. Basta abrir o app para saber se vai ter direito de receber o dinheiro do vale-gás ou não. Já os outro 5,4 milhões terão que esperar mais algumas semanas para saber se serão contemplados com o projeto.

Ainda não há uma data marcada para o envio dessas notificações. Mas claramente se entende que isso deve acontecer ainda antes do próximo dia 18 de janeiro, que é a data marcada para os pagamentos do benefício em questão justamente para esses 5,4 milhões que não estão recebendo agora.

Repasse vai ser retroativo

Para o mês de janeiro, o que se sabe mesmo é que o pagamento vai ser retroativo. Isso quer dizer que os repasses irão ser correspondentes ao que está sendo pago neste mês de dezembro. Pelo menos essa é a ideia.

Em resumo: os usuários que moram na Bahia ou em Minas Gerais recebem os R$ 52 do vale-gás nacional agora em dezembro. Já os outros 5,4 milhões de beneficiários que moram em outras regiões recebem esse mesmo patamar em janeiro de 2022.

É preciso estar no Auxílio Brasil

De acordo com um decreto baixado pelo Governo Federal, a preferência dos pagamentos vai ser para as pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil. Então quem não está no programa certamente não vai conseguir entrar no vale-gás nacional.

Além dessa regra de preferência, o Governo Federal decidiu dar prioridade também para as pessoas que possuem as rendas per capita mais baixas. Famílias com mais membros registrados no Cadúnico também terão mais chances.

Nem todo mundo vai receber vale-gás

Mas vale sempre lembrar que nem todo mundo que está no Auxílio Brasil vai conseguir entrar no vale-gás nacional. A expectativa, de acordo com números do próprio Governo, é que apenas 30% deles entrem para o novo projeto.

De qualquer forma, o mesmo Governo Federal está prometendo que vai conseguir atender todos os usuários do Auxílio Brasil no vale-gás, mas isso não vai acontecer agora. A promessa é que isso vá ocorrer em setembro de 2023.