Porto Seguro abre vagas de emprego; veja cargos

Porto Seguro anuncia NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes funções pelo país. São diversas oportunidades, com chances exclusivas para pessoas com alguma deficiência – PCD. Confira todas as informações e como se candidatar!

Porto Seguro anuncia NOVAS oportunidades de emprego

Foram anunciadas NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores especializados em diversas áreas de atuações em regiões de São Paulo e em Cuiabá. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Consultor de Vendas – Ribeirão Preto;

Consultor de Vendas – Sorocaba;

Consultor de Vendas – São Paulo;

Analista de Mis Cobrança – São Paulo;

Analista de Suporte Comercial – Exclusivo para PCD – Ribeirão Preto;

Especialista Gestão de Riscos – São Paulo;

Analista de Inteligência de Dados Sênior – São Paulo;

Analista de Suporte Comercial – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Líder de Parcerias – São Paulo;

Consultor de Vendas – Cuiabá;

Consultor de Vendas – São José do Rio Preto;

Consultor de Vendas – Franca;

Consultor de Vendas – Marília;

Consultor de Vendas – Presidente Prudente.



Você Pode Gostar Também:

Veja também: Ferreira Costa tem mais de 60 novos empregos; veja cargos

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na empresa Porto Seguro, os interessados devem acessar o site de inscrição, atentar-se a todos os requisitos e informações referentes a vaga desejada e, clicar em “Candidate-se”.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!