Pós Natal: confira direitos que você não pode abrir mão na troca de presentes

Comprar presentes pode ser uma tarefa complexa, principalmente pelo fator de descobrir que aquele presente não foi o ideal. Embora nem todos saibam, “trocar presentes” que não agradaram, a princípio, não é uma obrigação da loja, quando ela não anunciar esta possibilidade. Ficou surpreso?! Pois bem, essa e outras informações sobre o assunto foram esclarecidas pelo advogado de direito do consumidor Felipe Vieira. Em entrevista ao iBahia, o especialista contou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) apresenta condições importantes e que precisam ser divulgadas.

“Nestes casos, o consumidor deve buscar primeiro a assistência técnica autorizada, para ter a Ordem de Serviço indicando qual o problema realmente existe e se é possível o reparo em até trinta dias. Caso não seja possível, ou caso precise passar mais tempo, o consumidor já pode buscar a loja ou o fabricante, podendo solicitar ou um produto novo, ou o dinheiro de volta, ou mesmo algum tipo de abatimento ou compensação no valor do produto.”

“Este direito surge, quando a possibilidade de trocar um presente é anunciada pela própria loja, no ato da venda. Nestes casos, a melhor orientação é a de que mantenha o produto na caixa ou embalagem original, com as etiquetas, selos ou lacres de segurança e, ainda, sem apresentar sinais de uso ou desgaste. O caminho, portanto, é apresentar o produto na loja em que foi comprada, não precisa da nota fiscal (até porque ninguém dá presente acompanhado da nota fiscal), fica atento às orientações do lojista, e, pronto, faz a troca.”

“Em alguns casos, um produto cai no desagrado do presenteado apenas por não ter as características que melhor se adequam ao gosto da pessoa. Nestes casos, mantidos os mesmos cuidados necessários, será direito do consumidor solicitar a troca por um produto similar ou de marca ou modelo diverso, para o que cabe a cobrança da diferença do valor se por acaso for mais caro que o presente. Se o valor do novo produto for menor, cabe ao consumidor, negociar o crédito remanescente para outra eventual nova compra.”

2) Assegurando, de fato, a troca do produto

“Para quem não quer arriscar, pedir ao lojista que coloque um selo de segurança no produto, um carimbo na nota, uma etiqueta a mais informando sobre a possibilidade da troca e o prazo, pode ser uma boa opção. Já para quem pretende trocar um presente, a melhor orientação é a de que mantenha o produto na caixa ou embalagem original, com as etiquetas, selos ou lacres de segurança.

3) Compras pela internet

No caso das compras online, valem as mesmas regras, porém com algumas circunstâncias e elementos adicionais. “Como a compra pela internet funciona com uma compra à distância, o Código de defesa do Consumidor criou um direito a mais, que é o chamado Direito de Arrependimento. Nele, a pessoa que compra pela internet – por telefone, em stands de venda, em feiras e eventos, ou por outro meio remoto, sem contato com um produto – tem o direito a analisar o produto e ao final até devolve-lo para o endereço da loja, desde que o faça no prazo dos sete primeiros dias após receber o produto em sua casa. Ou seja, quem compra pela internet, após receber um produto, tem até sete dias para analisar, eventualmente se arrepender da compra, e pedir a sua devolução”, disse Felipe.

Portanto, ao realizar a compra pela internet, recomenda-se que o consumidor anote o número do pedido e o código de rastreio. A compra não acaba após a confirmação do pedido, o consumidor precisa acompanhar o andamento das etapas seguintes, que envolvem desde a disponibilidade em estoque, a saída do depósito até o momento que chega a porta da sua casa.

4) Prazos de troca

Não há um prazo estabelecido por lei. Tudo depende dos termos e condições ofertadas e anunciadas pela loja aos consumidores.

5) Deu errado? Peça Ajuda

Ao se deparar com as dificuldades, percalços e entraves da loja em cumprir com uma obrigação, o consumidor poderá prestar uma reclamação junto aos canais de atendimento daquela loja e até junto à ouvidoria daquela rede de lojas (se houver). O consumidor poderá ainda registrar a sua reclamação junto aos órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor, através da plataforma www.consumidor.gov.br, ou, se preferir, poderá ser orientada e auxiliada, por meio de um advogado.