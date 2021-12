Posso utilizar a estratégia de martingale em apostas esportivas?

Entenda o que é a estratégia de martingale e se você pode utilizar as vantagens desta estratégia para ganhar em suas apostas esportivas.

Apostadores dispostos a estudar o mercado de apostas esportivas e se aprofundar em estratégias e métodos poderão encontrar diversas estratégias que prometem diferentes tipos de resultados, ajudando o apostador a chegar em resultados melhores baseados em dados e matemática.

Muitas destas estratégias são amplamente utilizadas não só no mercado de apostas quanto no de jogos de azar, por isso diversas dúvidas sobre a sua eficácia nas apostas esportivas surgem e o jogador pode ficar confuso sobre qual método escolher.

Uma das estratégias mais conhecidas e utilizadas é a de martingale, esta é também uma das estratégias mais controversas por possuir um princípio básico que muitos apostadores não concordam. Mas será que é uma boa ideia utilizar a estratégia de martingale em apostas esportivas?

Para responder à esta e outras perguntas, consultamos os especialistas do apostarnobrasil.com.br/ que responderão baseados em toda a sua experiência neste artigo, acompanhe.

O que é a estratégia de martingale?

A estratégia de martingale é um método baseado na probabilidade e tem como princípio base que um resultado não pode se repetir para sempre, ou seja, assim o método consiste em apostar sempre equipe/partida em caso de derrota repetidamente e progressivamente até ganhar.

O método tem este nome graças ao matemático especializado em estatística e probabilidade que o criou, e este método vem sendo aplicado nos jogos de azar desde o século XIX. Sua aplicação nestes jogos trouxe uma série de inovações para a técnica que a possibilitou ser aplicada em outros mercados como o de apostas esportivas.

Para resumir, partindo do princípio da estratégia, o apostador aposta sempre na mesma equipe ou na mesma partida repetidamente e progressivamente em caso de derrota até que tenha ganhos que cubram as apostas perdedoras.

Em um exemplo simples, ao apostar R$ 10 em uma equipe onde seus odds sejam de 2.00 como é comum na 1xbet, e perder a aposta. O prejuízo é de R$ 10. O apostador deve então apostar R$ 20 na mesma equipe com os mesmos odds de 2.00, caso perca novamente seu prejuízo será de R$ 30. Então, mais uma vez o apostador faz uma aposta de R$ 40 continuando a progressão na mesma equipe com os mesmos odds de 2.00, aí então ganha a aposta e leva um lucro de R$ 80 na aposta que cobre as perdas anteriores.

Posso utilizar a estratégia de martingale em apostas esportivas?

Apesar de dividir opiniões entre os apostadores mais experientes dentro do mercado de apostas esportivas, a estratégia de martingale é muito utilizada por aqueles que estão bem cientes dos seus riscos e que já possuem controle emocional forte para lidar com apostas perdidas que são parte importante da estratégia.

Mesmo que seja mais utilizada em jogos de azar e lá tenha ganhado força e popularidade, a estratégia de martingale pode e deve ser utilizada em apostas esportivas. O jogador pode utilizá-la tanto para obter lucros de forma mais consistente de olhos focados no médio e longo prazo, como também pode ganhar experiencia o suficiente para obter as principais características de um jogador profissional.

A estratégia pode ser uma boa escolha para os jogadores medianos que querem afiar suas habilidades de controle emocional, técnica de aposta, visão de apostas e planejamento de ganhos em um médio e até no longo prazo. Todas estas características são predominantes de jogadores profissionais neste mercado.

Cabe a cada jogador entender melhor quais seus objetivos e planos para o mercado de apostas esportivas, pois com estes planos definidos ele poderá entender melhor o que é importante e o que terá de fazer para alcançar seus objetivos. Esta estratégia apesar de ser simples na execução, tem um nível complexo de habilidades cobradas para ser aplicada em um cenário real de apostas.

Por isso, o apostador deve estar preparado para passar ao próximo nível ao aplicar a estratégia de martingale em seu plano de apostas.