O planejamento financeiro pessoal pode direcionar uma poupança para diversos objetivos, considerando o longo prazo, bem como é uma maneira de modificar positivamente a sua relação com o seu dinheiro.

Poupança: faça uso do seu poder de escolha e planeje seus objetivos

É comum que muitas pessoas negligenciem a poupança como uma necessidade, pois não sobra um valor fixo para essa objetividade. Entretanto, a ausência do planejamento financeiro pessoal alimenta esse comportamento nocivo financeiramente, que, por sua vez, faz com que a poupança seja sempre negligenciada; criando um ciclo desgastante e contraproducente entre você e suas finanças pessoais.

Faça um planejamento financeiro pessoal

Por isso, é importante que você faça um planejamento financeiro pessoal, ainda que a sua situação não esteja positiva. Pois, quando você realiza um planejamento financeiro, você está apenas registrando algo que já acontece na sua rotina. Sendo assim, é melhor que você não abdique desse tipo de controle. Pois, negligenciar o controle de suas finanças é apenas uma forma de manter um ciclo negativo.

Mapeamento atual

Por isso, é importante que você faça um mapeamento de sua situação financeira atual. Somente dessa forma, você poderá ter maior clareza sobre seus hábitos atuais e possíveis modificações. Faça uso de ferramentas de gestão; o Trello é uma boa opção para um planejamento de qualquer espécie, por isso, separe seus custos e categorize-os por ordem de importância.

Mudanças de rotina

Feito isso, você poderá verificar quais são as mudanças que podem ser feitas na sua rotina. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por uma opção oferecida por diversas fintechs. Visto que as fintechs oferecem cartão de crédito e outros produtos bancários, com isenção total de tarifas.

Dessa forma, é possível realizar algumas trocas pertinentes ao seu estilo de vida. Sendo assim, você deve direcionar os valores economizados para a poupança.

Foque em seus hábitos

Dentro de um planejamento de finanças com foco em seus hábitos, você deve direcionar valores para a poupança, considerando amparar um hábito que é muito importante e será de grande valia para o seu planejamento em longo prazo.

Por isso, direcione todos os valores economizados, ainda que sejam irrisórios. Dessa forma, você estará fazendo jus ao seu poder de escolha e poderá minimizar os seus impulsos de compra. Além disso, esse controle poderá te dar maior clareza sobre a definição de suas metas pessoais; já que você pode realizar o seu planejamento financeiro pessoal periodicamente e alterar seus objetivos de forma gradual.