É muito importante que você elabore uma poupança de modo orgânico para que alcance determinado objetivo, principalmente, quando pensamos em uma reserva de emergência.

Poupança: mudança de hábito de vida e de consumo

Entretanto, é completamente compreensível que em uma situação financeiramente instável, tal como a que se encontra a economia nacional, muitas pessoas não possam objetivar uma poupança neste momento. Entretanto, ao conceituar a poupança como um hábito de vida e de consumo, esse processo se torna mais fácil.

Procure compreender o seu cenário financeiro atual

O planejamento financeiro com o objetivo de poupar deve ser um hábito. Por isso, é importante que você procure compreender o cenário financeiro atual no qual você se encontra para que possa direcionar valores para uma poupança, ainda que sejam valores baixos. Dessa forma, você eleva suas chances de conseguir criar um hábito que pode ser bastante positivo para a sua relação com o dinheiro, pensando em longo prazo.

Registro das suas informações e um direcionamento

Além disso, ao planejar suas finanças você estará apenas validando um processo que já ocorre de forma implícita na sua rotina. Ou seja, o planejamento financeiro é um registro das suas informações e um direcionamento. Por isso, quando você negligencia essa necessidade, você corre o risco de criar ciclos contraproducentes de novos endividamentos.

Faça uso de ferramentas de gestão

Sendo assim, é importante que você faça uso de ferramentas de gestão, como o Trello, por exemplo, para que você saiba exatamente o que acontece com o seu dinheiro dentro da sua rotina. Por conseguinte, terá maior clareza sobre a sua rotina semanal e mensal, até que você consiga elaborar um planejamento, considerando um longo prazo.

Faça trocas financeiramente viáveis

Certamente, você pode verificar trocas financeiramente viáveis que possam ser econômicas, de maneira que você direcione valores para a poupança. Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito tradicional por uma opção oferecida pelas fintechs. Visto que a maioria delas dão isenção total de anuidade ao cliente em diversos produtos bancários.

Certamente, pequenas trocas e um maior controle podem ser um diferencial para a sua vida financeira, ainda que seja algo perceptível considerando apenas um longo prazo.

Foque em seus hábitos e estabeleça suas metas pessoais

Portanto, foque em seus hábitos e estabeleça suas metas pessoais, através da definição dos seus objetivos. Pois, esse seu novo comportamento de consumo modificará a sua relação com o seu dinheiro, remodelando o seu futuro.