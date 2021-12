Praia do Forte: Timbalada e Afrodisíaco no Garden Sessions

As bandas Timbalada e Afrodisíaco darão início a 1ª edição do Garden Sessions no dia 18 de dezembro, em clima de verão o evento acontecerá no balneário paradisíaco do Litoral Norte na Paria do Forte. Os ingressos são limitados e as vendas já estão disponíveis através do Bora Tickets.

Com abertura dos portões às 17h a festa trará um contato direto com a natureza, o local escolhido é próximo a Vila da Paria do Forte, localizado no Boulevard dos condomínios Enseada do Castelo e Praia Bella. O Praia do Forte Garden tem capacidade para atender um público de 2.000 pessoas, com todos os protocolos de segurança sendo cumpridos o evento exigirá o comprovante de vacinação com as duas doses ou dose única (Janssen) e o uso obrigatório de máscara.