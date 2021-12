Prazo para crédito consignado com margem de 35% acaba hoje (30)

O contrato de empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS vai terminar amanhã, quinta-feira (30). Sendo assim, milhares de aposentados e pensionistas no país vão se dirigir às agências do INSS para verificarem se poderão receber a margem de até 35%.

A partir do próximo ano, teremos novas contratações, renovações e também a possibilidade de que os aposentados e pensionistas realizem a portabilidade de contas, sendo que os mesmos vão precisar obedecer o limite que é de até 30% dos seus rendimentos.

Também já foi estabelecido um prazo final, onde em razão do expediente bancário do final do ano, também se vai aplicar um convênio aos servidores e empregados públicos que pertencem à esfera federal, estadual e municipal, além dos militares das Forças Armadas, tanto para os ativos como também para os inativos, além de policiais e bombeiros militares.

Entenda como funciona o crédito consignado?

O empréstimo consignado é de grande conhecimento dos aposentados, pensionistas e também para os funcionários públicos. Porém antes de realizar a sua solicitação, é preciso entender do que se trata e se você realmente precisa.

Você Pode Gostar Também:

O crédito consignado é concedido diretamente à uma particularidade de crédito. O desconto aparece diretamente na folha do contra-cheque, ou mesmo benefício do INSS. É um tipo de empréstimo bastante comum entre os funcionários públicos, aposentados e pensionistas.

As parcelas do crédito consignado são descontadas diretamente no salário ou no pagamento da aposentadoria. Porém antes de tudo, é preciso planejar os gastos adicionais com o pagamento de juros, que pode levar até mesmo a uma grande dívida. E para quem está endividado, o primeiro passo é sempre limpar o nome antes de que você contrate um empréstimo.

Em que momento vale a pena solicitar um empréstimo consignado?

O crédito pode se mostrar um grande aliado mas também um grande inimigo para o seu orçamento. Você precisa entender quando vale a pena pegar um empréstimo consignado ou quando esse modelo de crédito poderá fazer com que você se enrole ainda mais.

No momento, o crédito consignado é uma das linhas de crédito mais baratas do mercado. Acaba se tornando uma mão na roda para diversas situações, tanto para quem é assalariado, aposentado ou pensionista do INSS, além de funcionários públicos.

Muitas vezes para ter a aprovação do crédito consignado é preciso ter um histórico de crédito na praça. Sempre faça uma revisão dos prós e também dos contras do empréstimo consignado para que você saiba se isso é o melhor para você.

Grandes vantagens do crédito consignado

As taxas de juros do crédito consignado são inferiores às praticadas nas linhas de crédito do mercado de trabalho, sendo que o consignado é muito procurado em situações emergenciais.

Além disso, a sua contratação é simples e também não existe muita burocracia para liberar o dinheiro, que é feito de forma bastante ágil. O recomendado é que as suas dívidas não sejam de mais de 20% do que você recebe ao longo do mês, facilitando a quitação das mesmas.