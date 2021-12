Preço da gasolina chega a R$ 7,30 nos postos da capital baiana

Mesmo sem a Petrobras não reajustar o preço dos combustíveis, a gasolina está mais cara nos postos da capital baiana. Em um levantamento feito pelo jornal Correio, o litro do produto está sendo vendido por até R$ 7,30 e segundo os representantes do setor, o motivo para a alta é o risco de desabastecimento indicado pela Petrobras. Walter Tannus, presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado (Sindicombustíveis), contou em entrevista ao jornal que as distribuidoras estão tendo que importar gasolina mais cara e o preço é passado, consequentemente para os consumidores. “É uma decisão empresarial. Alguns seguram o preço até quando podem e outros precisam repassar”, explica.

De acordo com o aplicativo Preço da Hora, coletado na tarde dessa terça-feira (30), 17 postos de combustíveis na Região Metropolitana de Salvador (RMS) estavam vendendo gasolina pelo preço anterior ou até abaixo. A maioria, no entanto, já tinha atualizado os valores para, em média, R$ 6,93.

Sadi Leite, diretor executivo do Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis do Estado da Bahia (Sindicom), reforçou a justificativa de Tannus. “A Petrobras informou para as distribuidoras que não ia conseguir ofertar a quantidade de pedidos e, realmente, o mercado tá tendo que se valer da importação. Hoje, a gasolina importada é de R$ 0,10 a R$ 0,20 mais cara, no geral”, afirmou também em entrevista ao Correio.

Somado esse custo com impostos que incidem sobre a importação, o preço da gasolina é ainda mais encarecido, o que justificaria o valor de R$ 7,30 no litro encontrado na segunda-feira (30). A situação é tão séria que alguns representantes das distribuidoras chegaram a alertar para o perigo de desabastecimento.

A Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Bicombustíveis (Brasilcom) chegou a divulgar uma nota alertando do perigo.

“As reduções promovidas pela Petrobras, em alguns casos chegando a mais de 50% do volume solicitado para compra, colocam o país em situação de potencial desabastecimento, haja vista a impossibilidade de compensar essas reduções de fornecimento por meio de contratos de importação, considerando a diferença atual entre os preços do mercado internacional, que estão em patamares bem superiores aos praticados no Brasil”, disse.

Os especialistas ouvidos pela reportagem consideram que esse problema é compartilhado com os outros combustíveis, como o diesel e o gás natural. Ambos, porém, não arriscam em dizer que a tendência de alta, por esse motivo, vai se manter em 2022.

“Vai depender muito da postura de Petrobras ou do preço internacional. É algo imprevisível. A gente espera que o peço do petróleo baixe e o dólar também”, afirma Walter Tannus.

Segundo a Petrobras, essa incapacidade de abastecimento completo não está relacionada com algum problema de produção da empresa e sim com o crescimento do pedido das distribuidoras, o que aumentou por causa da pandemia. Relembre como era o preço da gasolina

Até o momento, em 2021, a Petrobras realizou 15 reajustes no preço da gasolina, sendo 11 aumentos e quatro reduções. No total, o valor do combustível vendido nas refinarias teve crescimento de 74%. Já o diesel teve 12 reajustes, sendo nove aumentos e três reduções que totalizaram um crescimento no preço de 65%. O último reajuste aconteceu no dia 26 de outubro e levou a gasolina a custa R$ 3,19 e o diesel R$ 3,34. Confira a lista de todos os reajustes feito pela empresa:

19 de janeiro – R$ 1,98

26 de janeiro – R$ 2,08

8 de fevereiro – R$ 2,25

18 de fevereiro – R$ 2,48

1º de março – R$ 2,60

9 de março – R$ 2,84

20 de março – R$ 2,69

25 de março – R$ 2,59

16 de abril – R$ 2,64

1º de maio – R$ 2,59

12 de junho – R$ 2,53

6 de julho – R$ 2,69

12 de agosto – R$ 2,78

8 de outubro – R$ 2,98

26 de outubro – R$ 3,19