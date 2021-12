Preço da ‘publi’ de Rico Melquiades cresce 400% após ‘A Fazenda’; saiba valor

Os meses confinado em “A Fazenda 13” culminaram na vitória de Rico Melquiades, que além de ganhar R$1,5 milhão, também conseguiu dar uma turbinada nas redes sociais.

Ao fim de sua jornada, o humorista acumula 4,5 milhões de seguidores no Instagram, um crescimento de 700%. As grandes conquistas se reverteram em aumento das “publis” em 400% do valor em que o es-peão cobrava antes do reality rural. As informações são do iG Gente.

O assessor e melhor amigo de Rico, Bruno Ribeiro, revelou quanto o influenciador cobra para uma propaganda em seus perfis nas redes sociais. “Ele está com uma publi atrás da outra. O valor aumentou de 300 a 400% o valor. Hoje ele cobra de R$ 60 mil a R$ 100 mil”, disse em contato com o portal.