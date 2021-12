Prefeito Ronaldo Lopes entrega mais um investimento para o povo de Penedo

Requalificação da Praça Jácome Calheiros recupera patrimônio histórico da cidade

Decom PMP

O mais recente investimento da gestão Crescendo Com Seu Povo foi entregue à população penedense na noite dessa terça-feira, 21, pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Recuperada e revitalizada, a Praça Jácome Calheiros voltou a ser ponto de lazer e convívio social graças ao projeto elaborado por Marcela Ressureição Lopes, arquiteta e Secretária Municipal de Ações Estratégicas Governamentais (SEMAEG).

A obra realizada com recursos próprios da Prefeitura de Penedo foi totalmente executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), pasta responsável por todas as intervenções nas praças durante o governo que trata a cidade e seu povo com o respeito e o carinho que merecem.

A inauguração realizada de forma descontraída levou músicos penedenses ao espaço construído em 1919, quando a urbanização da cidade começava a avançar para áreas distantes da margem do rio São Francisco.

O quarteto Ventos de Penedo, formado por integrantes da Sociedade Montepio dos Artistas, abriu a programação que colocou o talento da cantora Sabrina Lôbo no coreto que simboliza a praça.

“Essa é a Penedo que queremos, uma cidade culta, onde a cultura vibra e que preserva sua história. Estamos recuperando todos os monumentos, praças e também iremos construir novas praças nos bairros da cidade”, informou Ronaldo Lopes.

Moradores do Centro Histórico saíram de suas casas para ouvir boa música e admirar a decoração natalina do Penedo Luz, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e instalado por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (Sipe)

O empenho de todos os setores da administração que resgata a autoestima dos penedense foi destacado durante o pronunciamento do Prefeito Ronaldo Lopes. O apoio da Câmara de Vereadores, parceira do desenvolvimento do município, também foi enaltecido pelo gestor que supera obstáculos com planejamento e trabalho.

“Nós estamos chegando ao final de um ano que nos trouxe muitas dificuldades por causa da pandemia de Covid e todos vocês também são responsáveis por tudo que estamos conseguindo realizar por Penedo”, disse o gestor penedense, dirigindo-se aos colaboradores da administração que já tem o reconhecimento da população penendense.

Cuidando diariamente do município melhor estruturado e mais organizado, a gestão Crescendo Com Seu Povo torna Penedo mais bonita, melhor estruturada e revitaliza espaços públicos, devolvendo o sentimento de pertencimento ao povo do berço da cultura alagoana.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Decom e Assessoria Semarh Penedo