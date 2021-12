Prefeitura de Blumenau – SC divulga Concurso público para Agente de Saúde

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Blumenau faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 07 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde, função que exige o ensino médio completo e oferta salário de R$ 1.336,86, por carga horária de 40h semanais.

As lotações serão nas seguintes áreas: Fortaleza, Garcia, Itoupavas, Velha, Badenfurt, Centro e Escola Agrícola.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 23h59 do dia 12 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico da Furb Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 90,00.

PROVAS

Você Pode Gostar Também:

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 06 de fevereiro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, observando o ambiente físico, avaliando as condições de higiene, verificando a existência de animais, observando o relacionamento entre os membros da família, detectando problemas de saúde e sociais, acompanhando o crescimento e desenvolvimento das crianças, acamados, acompanhando a evolução da gestação, para definir encaminhamentos aos serviços de saúde, visando proporcionar um bom atendimento à comunidade; entre outras atividades.

EDITAL 03/2021