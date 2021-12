Prefeitura de Carapicuíba – SP divulga Concurso público: Até R$3,4 mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Carapicuíba divulga novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 04 vagas em cargos de nível técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de analista de TI (1 vaga); fiscal de tributos (2 vagas); instrutor de práticas desportivas (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.260,74 a R$ 3.412,19, acrescido de R$ 180,00 de abono mensal, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da RBO Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$25,44.

PROVAS

Você Pode Gostar Também:

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 30 de janeiro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA DE T.I.: Encarregar-se de instalar, suportar, e manter servidores e outros sistemas, e planejar para responder a indisponibilidades de serviços e outros problemas. Outras tarefas incluem programação de scripts ou programas pequenos, gerenciamento de projetos para projetos relacionados a sistemas, supervisionar ou treinar técnicos de operação e de apoio, e consultoria para problemas de sistemas além do conhecimento do Técnico de Apoio ao Usuário ou Suporte de Primeiro Nível; entre outras atividades.

FISCAL DE TRIBUTOS: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, orientando o contribuinte quanto a aplicação da legislação; executar atividades externas necessárias ao levantamento ou arbitramento da receita bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos, bem como realizar quaisquer diligências no cumprimento de suas atribuições, inclusive em serviços de plantão; lavrar termo de início de ação fiscal, notificações, intimações, auto de infração, aplicação de multas; entre outras atividades.

INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS: Cumprir programas elaborados pela área, visando proporcionar atividades de Educação Física aos acadêmicos dos vários cursos. Exercer atividades de orientação técnica para o preparo de equipes acadêmicas e de servidores nas várias modalidades esportivas. Programar e executar atividades de recreação para a Instituição e à comunidade em geral. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; entre outras atividades.

EDITAL 09/2021