Prefeitura de Estiva Gerbi – SP abre novo Processo seletivo na educação

No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas em diversas especialidades na área da educação.

As oportunidades são para Professor Educação Básica II, nas disciplinas de: língua portuguesa, matemática, artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês e Professor de Educação Básica I. O salário oferecido será no valor de R$ 11,80 ou R$ 13,30, por hora-aula.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 6 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Conscam. O valor da inscrição está fixado em R$ 75,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 30 de janeiro de 2022.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; – Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade escolar; – Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; – Participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções; – Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; – Utilizar metodologias através de ações que garantam o ensino e aprendizagem dos alunos; – Estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos que apresentem menor rendimento; – Cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário estabelecido pela direção da unidade escolar; – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; – Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da clientela escolar, as diretrizes da política educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; entre outras atividades.

EDITAL 01/2021