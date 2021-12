Prefeitura de Glória de Dourados – MS anuncia Concurso público: Até R$15 mil

Em Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Procurador Municipal (1); Professor Artes (4); Professor Educação Física (4); Professor de Inglês (2); Psicólogo (1); Técnico em Contabilidade (1); Auxiliar de Enfermagem (2); Eletricista (1); Gari (1); Lixeiro (2); Merendeiro (3); Agente Comunitário de Saúde; Assistente de Educação Infantil (5); Auxiliar de Odontologia (2); Motorista (18); Operador de Máquinas (6); Zelador (3); Agente Administrativo (6); Trabalhador Braçal (10); Tratorista (1); Analista de Tributos (1); Bioquímico (1); Engenheiro Civil (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (2); e Odontólogo (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.142,38 a R$ 15.678,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de fevereiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fapec. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; conhecimentos específicos; legislações do município; conhecimentos pedagógicos; e matemática; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 13 de março de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2021