Prefeitura de Goianésia – GO anuncia Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Goianésia, no estado de Goiás, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 173 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Profissional de Apoio Pedagógico (39 vagas); Profissional Intérprete de Libras (8 vagas); e Assistente de Educação Infantil (74 vagas) e Profissional do Magistério (52 vagas)

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.284,59 a R$ 2.444,13, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 a 5 de janeiro de 2022, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua 12 nº 324, Setor Central, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

PROVAS

O processo seletivo contará com análise de títulos e currículo, além de entrevista realizada no período previsto de 11 a 13 de janeiro de 2021, na Secretaria Municipal de Educação, ambos conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atividades

1. Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os alunos; 2. Elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência; 3. Seguir a proposta Político Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Goianésia, respeitada as peculiaridades da Unidade Educativa, integrando se à ação pedagógica, como co-partícipe na elaboração e execução do mesmo; 4. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando solicitado; 5. Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; entre outras atividades.

EDITAL 002/2021