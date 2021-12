Prefeitura de Juiz de Fora MG anuncia novos editais com 630 vagas

Edital oferta 630 vagas em diversas especialidades na Secretaria Municipal de Educação

No estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora faz saber aos interessados a abertura de novos editais de concursos públicos que tem por objetivo o preenchimento de 630 vagas em diversas especialidades na Secretaria Municipal de Educação.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01/2021 (343 vagas): professor regente A

Edital nº 02/2021 (248 vagas): professor regente B, nas disciplinas de História (30), Inglês (18), Língua Portuguesa (27), Educação Física (seis), Geografia (40), Matemática (39), Artes (14 vagas) e Ciências (19); Teatro (oito), Música (18), Dança (18) e Libras (11);

Edital nº 03/2021 (34 vagas): coordenador pedagógico;

Edital nº 04/2021 (248 vagas): secretário escolar I.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de março até o dia 18 de abril de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulplan. O valor da inscrição oscila entre R$80 a R$100, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 14 a 16 de março de 2022, conforme edital.



PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

Prova discursiva (redação);

Prova prática;

Prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas nos dias 22 de maio, para Professor regente A e coordenador pedagógico e no dia 29 de maio de 2022, para Professor regente B e secretário escolar. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021

EDITAL 02/2021

EDITAL 03/2021

EDITAL 04/2021