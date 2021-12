Prefeitura de Penedo decreta ponto facultativo na véspera do Natal e do Ano Novo

Decom PMP

O funcionamento dos setores da Prefeitura de Penedo nos próximos dias 24 e 31 de dezembro tem ponto facultativo estabelecido por meio do Decreto Municipal nº 770/2021.

O ato administrativo que visa assegurar economicidade dos gastos públicos e gerar eficiência não altera o funcionamento de serviços essenciais, como atendimento dos casos de urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Sobre a coleta de lixo domiciliar, a Secretaria Municipal de Serviço Públicos mantem o trabalho normalmente, suspenso apenas nas datas do Natal (25 de dezembro) e do Ano Novo (1º de janeiro).

Considerando ainda que o dia do nascimento de Jesus Cristo será celebrado no próximo sábado, 25, a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) antecipa a realização da feira livre do centro da cidade para a sexta-feira,24.