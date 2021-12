Prefeitura de Penedo divulga nova lista de beneficiários do CRIA

Relação referente aos meses de novembro e dezembro

DECOM PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), informa a mais recente relação dos cadastros contemplados no Programa Criança Alagoana (CRIA).

A lista que pode ser conferida abaixo da notícia é referente aos meses de novembro e dezembro do benefício lançado este ano pelo Governador Renan Filho e que recentemente passou de R$ 100,00 para R$ 150,00.

O Criança Alagoana atende pessoas em situação de pobreza, sendo o maior programa de distribuição de renda instituído pelo governo estadual, especialmente famílias com filhos na fase de primeira infância, atendendo atualmente cerca de quatro mil famílias em Penedo.

O calendário de pagamento do CRIA é idêntico ao do Auxílio Brasil, com a data do depósito correspondente ao final do número do NIS do beneficiário.

Lista de novos beneficiários NOV e DEZ