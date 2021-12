Prefeitura de Penedo e Diocese informam planejamento para celebrar Bom Jesus dos Navegantes

Decom PMP

Os preparativos para a celebração ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo foi tema de reunião promovida pela Prefeitura de Penedo e a Diocese na manhã desta terça-feira, 21.

O encontro organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) aconteceu no auditório da Casa de Aposentadoria com a presença de representantes das secretarias municipais, da Igreja Católica, Marinha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Toda a programação dos festejos que completam 138 anos em 2022 foi apresentada para que cada setor diretamente envolvido tome conhecimento do planejamento geral e apresente as respectivas demandas para as devidas providências.

Praça da Fé

O modelo adotado será o mesmo deste ano, com instalação da Praça da Fé ao lado da capela da Santa Cruz. O espaço coberto terá capacidade de público para mil pessoas, estrutura onde serão realizadas as missas a partir do dia 04 de janeiro.

As celebrações começam no dia 02, com uma procissão saindo da capela da Santa Cruz às 18h30 para a catedral diocesana, com transmissão em tempo real pela redes sociais da Prefeitura de Penedo e da Diocese.

Clique no link abaixo para conferir a programação religiosa completa

programacao-religiosa-bom-jesus-penedo

Sobre shows musicais, apenas artistas ou grupos católicos farão apresentações. As tradicionais brincadeiras promovidas pela comunidade da Santa Cruz também estão mantidas, todas na tarde do sábado, 08 de janeiro, assim como a corrida de canoas na manhã de domingo, 09.

Também haverá feira de artesanato na Praça Comendador Peixoto e torneio de futebol de campo, categoria master, no Campo do Sinimbu. Ambulantes interessados em comercializar seus produtos precisam solicitar permissão à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e caso precise utilizar energia elétrica, também deve formalizar o pedido para a empresa Equatorial.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP