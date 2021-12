Prefeitura de Penedo paga 13º salário dos aniversariantes de dezembro

Decom PMP

Servidores públicos efetivos e contratados da Prefeitura de Penedo nascidos em dezembro começam a semana com o 13º salário depositado na conta bancária.

A antecipação está prevista na Lei Municipal nº 1.681/2019, medida que também regulamenta a manutenção do pagamento do salário adicional somente no final do ano para o funcionário que nasceu antes de dezembro, opção que precisa ser formalizada na Secretaria Municipal de Fazenda até 90 dias antes do aniversário do servidor.

A Prefeitura de Penedo honra o compromisso de pagar a folha de pessoal em dia, dentro do mês trabalhado, garantindo segurança para as famílias honrarem seus compromissos financeiros.

Dessa forma, o dinheiro circula em diferentes setores do comércio e serviços da cidade, recursos importantes para a manutenção de negócios e a geração de emprego e renda no município.