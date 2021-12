Prefeitura de Penedo prioriza serviços públicos na cidade e na zona rural

Gestão Crescendo Com Seu Povo atende demandas da população e da Câmara de Vereadores

Resolver as demandas da população de Penedo com prioridade, na cidade e no campo, é a linha de trabalho da gestão Crescendo Com Seu Povo para todos os setores.

A orientação ganha maior visibilidade através dos trabalhos desenvolvidos por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), pasta que atendeu 2.300 solicitações da comunidade 0durante este ano, inclusive por meio de requerimentos dos vereadores.

O número que não contabiliza todos os pedidos deste último mês de 2021 refere-se aos problemas apresentados de forma presencial na sede da SEMSP, por telefone fixo (3551-2851), via whatsapp (99331-7845) e pelo Instagram @semsppenedo, perfil oficial da pasta.

Recebendo melhores condições de trabalho a partir do governo Ronaldo Lopes e contando com acompanhamento direto do engenheiro civil Ivo Costa, gestor da SEMSP, as soluções na área da Secretaria de Serviços Públicos acontecem.

O apoio da Prefeitura de Penedo ao setor de serviços responde os apelos da população de forma cotidiana e por meio da realização de obras pontuais e no âmbito do Programa Meu Bairro Melhor, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As atividades diárias são desenvolvidas de forma exemplar, mantendo a cidade limpa e bem cuidada por meio da coleta de lixo domiciliar (em média, 750 toneladas por mês), da retirada de entulhos (cerca de 900 toneladas/mês), da poda de árvores, da capinação e da varrição das vias públicas.

Em outra frente de trabalho, as equipes corrigem problemas na pavimentação de ruas e avenidas públicas, totalizando 4.686 metros quadrados (m²) recuperados até agora. Já reparos e manutenção na rede de esgoto resultaram em 587 intervenções da Secretaria de Serviços Públicos.

Em relação à manutenção e regularização de estradas vicinais, o governo Ronaldo Lopes já recuperou 250 km de acessos da zona rural e soluciona problemas estruturais de forma definitiva, a exemplo das pontes de concreto na estrada do povoado Ponta Mofina, uma delas já praticamente pronta, investimento que tem a parceria do Governo de Alagoas.

