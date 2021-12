Prefeitura de Penedo promove castração gratuita de cães e gatos

Serviço é direcionado para animais mantidos por famílias de baixa renda

Decom PMP

Famílias de baixa renda que moram em Penedo e criam cães ou gatos têm a oportunidade de castrar seus animais de estimação gratuitamente.

O serviço oferecido pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), está com cadastramento aberto no 3º Centro de Saúde, o antigo SESP, localizado na Praça Clementino do Monte.

Os interessados não precisam levar o animal até o local do cadastro. Basta apresentar CPF, carteira de identidade (RG), comprovante de residência, número do Cadastro Único (NIS) e comprovante de renda, se dispor deste documento.

O cadastro para 50 vagas e mais 10 de reserva está aberto no Laboratório de Endemias do 3º Centro de Saúde da SEMS até o próximo sábado, 18.

A Secretaria de Saúde de Penedo informa ainda que enviará equipe até o endereço informado por cada inscrito para exame prévio no cão/gato, inclusive teste para detecção de calazar, e conferir se a família se enquadra no perfil de baixa renda.

O serviço gratuito prevê ainda a medicação necessária aos períodos pré e pós-operatório e a realização da procedimento cirúrgico prevista para a próxima terça-feira, 21 de dezembro.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP