Prefeitura de Salvador abre vagas de estágio para estudantes de Ensino Médio

A Prefeitura de Salvador está com vagas de estágio abertas para estudantes do ensino médio. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (9), a partir das 8h, e seguem até o dia 13 de dezembro pelo site.

Ao todo são 66 vagas, sendo 30 para o turno matutino e 30 para o turno vespertino. Em cada turno, três vagas serão destinadas para pessoas com deficiência. Para participar, o estudante deve ter no mínimo 16 anos, completados em 1° de fevereiro de 2022, estar cursando o 1°ou 2° ano do Ensino Médio em instituição de ensino público ou privado, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e ter cadastro no Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

A carga horária do estágio é de quatro horas e a bolsa auxílio é de R$494,94, além do transporte. Após o encerramento das inscrições, será realizada uma prova online e objetiva no dia 21 de dezembro.

Educação Profissional

Programa de Estágio da Prefeitura Municipal do Salvador foi instituído pelo decreto municipal nº 29.633, de 12 de abril de 2018. Tem por objetivo proporcionar ao estudante complementação educacional e prática profissional, mediante sua efetiva participação, de forma supervisionada, no desenvolvimento de ações e planos de trabalho, compatíveis com sua escolaridade.

Segundo a chefe do setor de Estágios da Semge, Alessandra Conceição, a bolsa auxílio, oferecida pela Prefeitura, ajuda na renda familiar dos estudantes. “A experiência é transformadora, destacando a vivência do mundo do trabalho, que para muitos é a primeira como profissional”.

Segundo a gestora, nos vários órgãos da administração, os jovens também têm a oportunidade de conhecer pessoas e se identificar com o trabalho na área pública, podendo escolher como carreira no futuro.