Prefeitura de Salvador anuncia abertura de novos leitos de UTI Covid-19

O prefeito Bruno Reis anunciou durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (30), a abertura de 30 leitos hospitalares para esta sexta-feira (31). Vinte serão para enfermaria e outras doenças, enquanto dez serão de UTI Covid-19.

Segundo o prefeito, a medida visa auxiliar em outros problemas do sistema de saúde, como os casos de H3N2, e não está ligada com aumento no número de casos de Covid-19.

“Amanhã (31) vamos abrir mais 10 leitos de UTI Covid-19 no hospital Sagrada Família e mais 20 leitos de enfermaria. Números da covid estão aumentando? Não. O fator de contaminação está abaixo de 1. Número de novos caos e ativos estão estáveis. Abertura é para ajudar outros problemas”, explicou.