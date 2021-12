Prefeitura de Salvador divulga balanço de 2021; recursos ultrapassam valores de 2020

O prefeito Bruno Reis apresentou o balanço de ações realizadas pela Prefeitura de Salvador em 2021, na manhã desta quinta-feira (30), no Palácio Thomé de Souza. Os recursos empregados na cidade ultrapassaram os valores de 2020.

“O dinheiro é um só, e se usamos para determinada área, estamos retirando de outras. Na área de saúde, saímos de 499 para 615 leitos hospitalares, investimos em gripários e tendas para ampliar a capacidade das tendas. Por conta da gripe, já reabrimos três gripários e outro será reaberto em breve. Devido à demanda reprimida estamos reabrindo ainda 15 novos leitos para gripe e 30 para Covid”, explicou.

Bruno Reis ainda relatou as ações de apoio ao setor econômico e as iniciativas de assistência social adotadas no último ano. “Elaboramos um grande projeto de retomada econômica, por meio de renúncia de receitas, a exemplo dos 40% no setor hoteleiro, estímulos à atividade econômica, reduções de alíquota na cultura, isenção de taxas na vigilância sanitária, descontos na outorga onerosa, menos ISS para serviços financeiros para estimular fintechs. Além da garantia de manter investimentos próprios e privados, no total de R$9,2 milhões, com possibilidade de abrir até 80 mil novos postos de emprego”, lembrou.

Saúde

Nos investimentos em saúde, o chefe do Executivo municipal destacou que, R$1,345 bilhão foram investidos diretamente em medida para o enfrentamento da pandemia. Serviços como “Vacinômetro”, “Filômetro”, “Hora Marcada” e “Carteira de Vacinação Digital”, ajudaram a população a acompanhar a vacinação.

Vacinação

Salvador já possui 80% de sua população vacinada contra a Covid-19. Os números foram relembrados no balanço: 4,548 milhões de doses aplicadas; 2,159 milhões com a primeira dose; 1,938 milhão com a 2ª dose/dose única; e 450,7 mil com a 3ª dose. Para o sistema funcionar foram disponibilizados 14 drive-thrus, 32 pontos fixos e 153 salas de vacinação.